Vendelzwaaiers Sint-Sebastiaansgilde treden op aan alle Westelse woonzorgcentra: “Verpozing brengen in zware tijden” Wouter Demuynck

08 juni 2020

00u16 7 Westerlo De Sint-Sebastiaansgilde van Westerlo trakteerde zondagnamiddag alle Westelse woonzorgcentra op een optreden vendelzwaaien. Daarmee wilden de leden zowel de bewoners als het personeel van de woonzorgcentra even verpozing bieden in deze zware tijden.

De leden van de Sint-Sebastiaansgilde gingen van start in woonzorgcentrum Perwijshof in Zoerle-Parwijs, zakten daarna af naar woonzorgcentrum Het Vlaspand om ten slotte te eindigen in woonzorgcentrum Parel der Kempen in Westerlo-centrum.

Titanenwerk

“We beleven een erg moeilijke periode in deze coronatijden. Zeker de rust- en verzorgingstehuizen zijn bijzonder zwaar getroffen. We wensen de residenten van deze rusthuizen dan ook even verpozing te brengen, maar ook het verplegend personeel dat iedere dag weer titanenwerk verricht”, zegt hoofdman Marc Van den Bruel. Eerder dit jaar bracht koning Luc Peeters ook al pralines en paaseieren naar alle woonzorgcentra.

Het optreden vendelen in authentieke klederdracht kon in de tuin van woonzorgcentrum Perwijshof alvast op heel wat bekijks rekenen. Een streepje muziek maakte het plaatje compleet. “Veel van de oudere residenten zullen onze vendeliers, die zowel nationaal als internationaal bekend zijn, herkend hebben.”



