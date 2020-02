Van Jefke Delen tot Eric Van Meir: oud-voetballers Westerlo en Lierse spelen match voor goede doel Wouter Demuynck

10 februari 2020

16u01 0 Westerlo De benefietwedstrijd die het Westelse bedrijf Geysen, in het kader van hun project Techniekers Zonder Grenzen, vorig jaar organiseerde krijgt dit jaar een vervolg. Deze keer nemen oud-spelers van KVC Westerlo - met onder meer Toni Brogno en Jef Delen - het in ‘t Kuipje op tegen die van Lierse SK. De opbrengst van de wedstrijd gaat naar meerdere projecten in scholen in Gambia.

Vorig jaar organiseerde Geysen in maart al een wedstrijd tussen oud-spelers van KVC Westerlo en Lommel, wat een heruitgave was van de bekerfinale van 2001. Met de opbrengst daarvan legden technici van Geysen zonnepanelen in The Swallow, een private school in Gambia, en in Bakoteh, de grootste overheidsschool van Gambia. Het bedrijf biedt sinds 2018 technische ondersteuning aan projecten in Afrika met hun project Techniekers Zonder Grenzen.

Niet Standard, wel Lierse

Voor de tweede editie had Geysen initieel zijn pijlen gericht op een heruitgave van de bekerfinale van 2011, namelijk die tussen KVC Westerlo en Standard Luik. De keuze viel evenwel op een galawedstrijd tussen Westerlo en streekgenoot Lierse SK op 21 maart.

Voor KVC Westerlo tekenen onder meer gewezen topschutter Toni Brogno, Jef Delen, Bart Deelkens, Marc Schaessens en oud-kapitein Rudi Janssens present. Ook Lierse brengt enkele mooie namen op de mat met onder andere Eric Van Meir, Nico Van Kerckhoven, Jurgen Cavens en Jonas De Roeck. Stadionomroeper van dienst is Jos Willems. Jan Ceulemans en Tia Hellebaut zijn respectievelijk peter en meter van het project.

Vier schoolprojecten

Dit jaar gaat de opbrengst naar vier projecten in Gambia. “De defecte en onveilige elektrische infrastructuur van de Bakoteh Upper & Senior School gaan we volledig renoveren. In de Bakoteh Lower School staan dagelijks 25 vrouwen in de volle zon of regen te koken voor 3.000 leerlingen. Voor deze vrouwen zullen we een overkapping voor de open keuken maken”, zegt Monique Maes van Geysen.

“Gezien het grote gevaar voor indringers, diefstal en vandalisme zullen we ook de omwalling van de Upper School opmetselen. In een afgelegen school in Albreda, waar totaal geen elektriciteit aanwezig is, zullen we een volledige elektrische installatie en zonnepanelen voorzien.” De Westelse firma wil haar technische expertise ook delen met de lokale studenten. Zo zullen Gambiaanse elektriciens en lassers ook de mogelijkheid hebben om stage te lopen in het project.

Dinner & Dance

Om fondsen te verwerven, voorziet Geysen tijdens de wedstrijd van 21 maart twee formules. Wie enkel de wedstrijd wil bekijken, betaalt 10 euro per persoon. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis binnen. De formule ‘Dinner & Dance’ voorziet een aperitief, een viergangen diner en een afterparty in Club 1000 met Vanessa Chinitor en Dirk Bauters.

Reserveren voor de tweede formule kan enkel via https://kvcwesterlo.be/THELEGENDS/. Tickets voor de wedstrijd zijn online, maar ook op het secretariaat en aan de loketten op de wedstrijddag beschikbaar. De aftrap wordt om 20 uur gegeven.