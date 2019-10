Valse bommelding in scholen: verdachte blijft in de cel Jef Van Nooten

11 oktober 2019

15u41 0 Westerlo De man die verdacht wordt van de bommelding in scholen in Westerlo, Aarschot en Diest blijft in de gevangenis. De raadkamer in Turnhout heeft zijn aanhouding bevestigd.

De 39-jarige Kevin C. uit Westerlo kon dinsdagnamiddag worden opgepakt, vijf maanden nadat alle scholen van Westerlo, Aarschot en Diest ontruimd moesten worden na een bommelding. De bommelding gebeurde op 8 mei. Een brandweerman trof die dag een brief aan bij de hoofdingang van Veiligheidscentrum de Marly in Westerlo. “Dit is een waarschuwing dat ik het meen. Ik ben een ‘lone wolf’. Ik heb ergens in een school een brandbom en een gasbom met stalen nagels geplaatst om 10 uur deze ochtend gaan ze af (sic)”, stond te lezen in de brief. “Het is een school in Westerlo, Diest of Aarschot. Zoek het maar uit. En voor de media: codewoord FOX DIE en RED ALERT meedelen.”

Enkele weken na de bommelding werden camerabeelden van de verdachte verspreid via het vtm-programma Faroek. Doorgedreven speurwerk van de federale gerechtelijke politie leidde eerder deze week tot de arrestatie van de 39-jarige Kevin C. uit Westerlo. Vrijdagochtend werd de man geboeid het gerechtsgebouw in Turnhout binnen gebracht om voor de raadkamer te verschijnen. Zijn advocaat vroeg er de vrijlating voor zijn cliënt. De raadkamer ging niet in op dat verzoek en besliste om de aanhouding van de man te bevestigen. Als Kevin C. niet in beroep gaat tegen die beslissing zit hij nog zeker vier weken achter de tralies.