Urban Trail van Sila Westerlo brengt (voorlopig) 3.600 euro op Wouter Demuynck

02 december 2019

15u12 1 Westerlo De Urban Trail die Sila Westerlo organiseerde, heeft voorlopig al 3.600 euro opgebracht voor de drie goede doelen To Walk Again, Zero Plastic Rivers vzw en Poezencentrale Mol. Dat bedrag kan nog oplopen.

Zo’n 400 lopers en wandelaars kwamen eind november opdagen om het parcours van de Westelse Urban Trail te ontdekken. De route bracht hen niet enkel door de schoolgebouwen van de middenschool en bovenschool van Sila Westerlo, maar ook onder andere door de Beeltjens, het centrum van Westerlo, café Boswachtershuis, de winkel van Mon Shoe en de fitnessruimte van Woods.

3.600 euro

Naast de Urban Trail waren er ook een aantal randactiviteiten voorzien. In Het Warmste Café was iedereen welkom om iets te drinken of te eten en op De Warmste Markt werden spulletjes verkocht die de leerlingen zelf gemaakt hadden. “Tot nu toe hebben we al zeker 3.600 euro kunnen inzamelen voor onze drie goede doelen", aldus de organisatie. “Dat bedrag gaat de komende week echter nog stevig stijgen wanneer we ook weten wat de opbrengst van het eten, drinken, de rospotten, de grime… zal zijn. De eerste Sila Urban Trail was alleszins een groot succes en het smaakt naar meer.”