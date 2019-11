Twintiger staat opnieuw terecht voor partnergeweld: “Vorig vonnis was nog warm toen hij opnieuw toesloeg” Jef Van Nooten

12 november 2019

14u11 0 Westerlo Een 24-jarige man uit Westerlo riskeert een gevangenisstraf voor partnergeweld. Opvallend: in oktober 2018 werd hij al eens veroordeeld voor geweld tegen hetzelfde slachtoffer. “Dat vonnis was nog warm toen zich al nieuwe feiten voordeden”, zegt de openbare aanklager.

In oktober wilde de rechtbank de 24-jarige F.S. uit Westerlo nog een kans geven nadat hij zich schuldig had gemaakt aan partnergeweld. Hij legde de man een autonome probatiestraf op. Het belangrijkste wat hij moest doen was een cursus volgen voor zijn agressieproblematiek. “Dat vonnis was nog warm toen zich al nieuwe feiten afgespeeld”, aldus het openbaar ministerie. “De agressie kwam met een zekere regelmaat terug.”

F.S. moest zich nu niet alleen verantwoorden voor slagen en verwondingen, maar ook voor belaging. “Hij bleef de vrouw constant bellen en stuurde ook de telefonische bedreigingen zoals ‘Als je nu niet naar huis komt, zal ik je keel oversnijden’. Het signaal van vorige keer is niet doorgedrongen. Nu vraag ik een effectieve gevangenisstraf van 12 maanden en een boete van 800 euro.”

Vonnis op 10 december.