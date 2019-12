Twee twintigers gewond na zwaar ongeval in Heultje Toon Verheijen

28 december 2019

Twee inzittenden (uit Pelt en Kessel) van een auto zijn zaterdagavond gewond geraakt bij een zwaar verkeersongeval op de Oude Zoerlebaan in Heultje (Westerlo). De wagen reed van Zoerle naar Heultje en de bestuurder van de wagen, een 23-jarige man uit Kessel, verloor er de controle over het stuur van de wagen in een bocht. Het voertuig vloog over een gracht, ging over de kop en belandde op het dak in een weiland. De bestuurder kon zichzelf bevrijden uit het voertuig. De passagier, een 22-jarige vrouw uit Pelt, moest door de brandweer bevrijd worden uit het wrak. Ze zijn beiden overgebracht naar het ziekenhuis van Herentals. Er was volgens de politie zeker géén alcohol in het spel, want de bestuurder legde een negatieve ademtest af.