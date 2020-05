Twee personen verstoppen zich in kippenhok bij politiecontrole op coronainbreuken Wouter Demuynck

25 mei 2020

17u41 0 Westerlo De lokale politie Zuiderkempen heeft op Hemelvaartsdag maar liefst negentien processen-verbaal in Westerlo opgesteld voor inbreuken op de coronamaatregelen. De politie gaf onder meer boetes aan mensen die op het terras van een gesloten café zaten te drinken en trad op tegen een samenscholing aan een zwembad in een privétuin.

De politie Zuiderkempen zet elke dag nog extra patrouilles in voor de handhaving van de coronamaatregelen en dat blijkt nodig. Enkel afgelopen donderdag al stelden de ploegen negentien overtredingen vast.

Discussie

“Rond 13.25 uur werd een man geverbaliseerd die samen met een vrouw in het centrum van Westerlo op een bank bier zat te drinken. Beiden werden aangesproken door de politie en de vrouw gaf onmiddellijk gevolg aan het verzoek om de maatregelen te respecteren en dus niet op de bank te blijven zitten”, zegt korpschef Cris Wandelseck.

“De man ging evenwel in discussie en verklaarde zich niet akkoord met de maatregelen. Uit nazicht bleek dat de man twee dagen voordien al werd gewaarschuwd voor een gelijkaardige inbreuk. Er werd deze keer wel een proces-verbaal opgesteld.” Wat later werden ook twee pv’s opgesteld voor mensen die in de Grote Nete aan het magneetvissen waren.

Verstopt in kippenhok

Later in de namiddag stelde een patrouille vast dat er verschillende mensen op een terras van een gesloten café in Heultje samen zaten te drinken, waarvoor vijf pv’s werden opgesteld. “Om 16.49 uur werd dan weer vastgesteld dat verschillende jongeren bijeengekomen waren ter hoogte van het zwembad. Sommigen onder hen werden in het verleden al gewaarschuwd. Hiervoor werden vier processen-verbaal opgesteld.”

Om iets voor 21 uur ‘s avonds ging de politie nog ter plaatse naar een woning in Westerlo, waar verschillende mensen in de tuin aan het zwembad zaten. “Op het ogenblik dat de politie tot controle wou overgaan zijn twee personen gevlucht. Zij werden niet meer aangetroffen. Tijdens de vaststellingen werden nog twee andere personen aangetroffen die zich verborgen hadden in het kippenhok. Er werden zeven pv’s opgesteld. Opmerkelijk is dat twee van deze personen enkele weken voordien al voor dezelfde feiten geverbaliseerd werden.”