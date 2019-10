Twee bestuursters lichtgewond na botsing Wouter Demuynck

29 oktober 2019

Dinsdagochtend kwamen om 7.15 uur twee personenwagens met elkaar in aanrijding in de Neurusstraat in Westerlo. Beide bestuursters, een 21-jarige vrouw uit Westerlo en een vrouw uit Heist-op-den-Berg, raakten lichtgewond en gingen zelf een dokter raadplegen.