Tongelsbos is enige Antwerpse school met opleiding tot schoonmaker: “Professioneel poetsen vereist veel vakkennis” Wouter Demuynck

18 juni 2019

18u10 0 Westerlo Naar aanleiding van de ‘Dag van de Schoonmaak’ op 20 juni zet Tongelsbos, de school voor buitengewoon onderwijs in Tongerlo (Westerlo), de leerlingen van de opleiding tot professionele schoonmaker in de bloemetjes. De school ondervindt nog vaak dat er wordt neergekeken op de richting.

BuSO Tongelsbos biedt al verschillende jaren de opleiding aan, die voluit ‘Onderhoudshulp in instellingen en professionele schoonmaak’ heet. Die opleiding is in het onderwijslandschap intussen bijna een unicum geworden, want ze wordt enkel in het buitengewoon onderwijs gegeven. Bovendien is Tongelsbos de enige school in de provincie Antwerpen waar je de opleiding nog kan volgen. Ondanks het feit dat schoonmaker een knelpuntberoep is, ondervindt de school dat het beroep nog steeds als minderwaardig wordt beschouwd.

Snel vast werk

“Schoonmaken wordt door het grote publiek nog steeds niet als vak erkend, omdat mensen vaak niet weten wat bedrijfsmatig schoonmaakonderhoud omvat”, vertelt leerkracht Rosette Peeters. “Wie kan er nu niet schoonmaken? Dat doet, dus kan, toch iedereen? Dergelijke uitspraken liggen dus vaak aan de basis waarom ouders ons opleidingsaanbod niet overwegen in de studiekeuze van hun dochter of zoon. Op ons schoolfeest wordt ons standje telkens voorbijgelopen, terwijl we alle moeite van de wereld doen om het zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Nochtans vereist het beroep veel vakkennis en inzicht. Het is niet zomaar poetsen, ze volgen een opleiding voor specifieke schoonmaakopdrachten en leren ook over vloeronderhoud. We hebben enkele vaste stageplaatsen zoals ziekenhuizen en rusthuizen in de regio en daar moeten ze onze leerlingen weinig tot niets meer aanleren. Ze kunnen er dan ook snel vast werk vinden.”

De firma Diversey, fabrikant van allerlei schoonmaakproducten en -machines, organiseerde maandag enkele workshops rond schoonmaken voor de leerlingen. Op die manier wilde de school de leerlingen eraan herinneren dat schoonmaken een vak is en dat ze trots mogen zijn op hun beroep.

Blacklight

“Vooral in het tweede en derde jaar moet ik daarop hameren, omdat die leerlingen nog geen stage volgen. Pas vanaf het vierde jaar betert het en zijn ze veel gemotiveerder omdat ze merken dat ze het eigenlijk graag doen dankzij die ervaringen met hun stage. De workshops van de firma waren zeer interessant. Zo was er een workshop rond handhygiëne waarbij ze bijvoorbeeld onder een blacklight konden zien welk verschil handen wassen maakt. Ook legden ze allemaal een parcours met kegels af met de zitschrobmachine. De tijd werd opgenomen en de snelsten kregen een prijs.”

De schoonmakers in spe zetten zich dit jaar ook in voor het goede doel. Ze voerden enkele schoonmaakopdrachten uit, zoals tapijten reinigen en auto’s poetsen, en verkochten soep op school. Daarmee zamelden ze zo’n 300 euro in, dat de leerlingen dinsdag schonken aan Projecthuis De Dreef in Westerlo. “We zijn trots een cheque van de verdiende centjes te kunnen overhandigen aan het projecthuis, die de centjes zullen besteden aan een kerstfeest voor de kansarme kinderen.”