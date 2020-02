Tongelsbos houdt maandag school gesloten: “Te veel lokalen omgeven door bomen” Jef Van Nooten

09 februari 2020

19u36 33 Westerlo De school Tongelsbos aan de Oevelse Dreef in Tongerlo (Westerlo) houdt maandag de deuren gesloten. Door de storm is het te gevaarlijk om de kinderen naar school te laten komen.

“Omdat we morgen (maandag, red.) door de storm (code oranje) jullie veiligheid en die van het personeel en bezoekers niet kunnen garanderen, sluiten we in overleg met het schoolbestuur preventief de school”, klinkt het bij BLO Tongelsbos en BuSo Tongelsbos. “Te veel ruimtes, toegangswegen en lokalen zijn omgeven door bomen. “De schoolbussen zullen maandag ook niet rijden.”