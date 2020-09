Toneelgezelschap Minitheatra speelt korter programma met ‘Mini-Minitheatra’: “Hiermee kunnen we anticiperen op eventuele verstrengingen” Wouter Demuynck

28 september 2020

19u27 1 Westerlo Het Westelse toneelgezelschap Minitheatra heeft besloten om haar productie ‘Diep In De Zee’ te verplaatsen naar 2022. Dit jaar is er in de plaats daarvan een korter programma, dat de groep zal spelen onder de naam ‘Mini-Minitheatra’.

Zoals voor alle toneelverenigingen het geval is, zijn het ook onzekere tijden voor Minitheatra uit Westerlo. Door mogelijke heropflakkeringen en verdere verstrengingen van de maatregelen is het moeilijk om te voorspellen of voorstellingen, waaraan maanden repetities vooraf zijn gegaan, wel gespeeld kunnen worden.

Sketches en acts

“Wij waren in juni reeds gestart met de repetities voor onze nieuwe productie, maar ook daar werden onze plannen doorkruist door de maatregelen rond COVID-19. We hebben even met onze handen in het haar gezeten, maar aangezien wij geen volavondstuk spelen en wel een zeer gevarieerd programma van sketches en acts, is onze situatie anders. Daarin zagen we een kans”, zegt Hugues Demoulin, voorzitter van Minitheatra.

“Wij hebben besloten om onze geplande productie ‘Diep In De Zee’ te verplaatsen naar 2022 en in plaats daarvan een korter programma te brengen van een dik uur, en dat twee keer op een avond. Zo kunnen we anticiperen op eventuele verstrengingen en werken met een kleiner publiek van maximum 50 personen die in bubbel aan hun tafel kunnen zitten.”

Humor

Het korter programma kreeg de naam ‘Mini-Minitheatra’. “Dit is een beetje voor onszelf, zodat wij onze passie kunnen blijven uitoefenen, maar vooral voor ons publiek. Zo kunnen we in deze sombere tijden toch wat humor en cultuur tot bij ons publiek brengen en we zullen er alles aan doen om dit op een veilige en verantwoorde manier te organiseren”, besluit Demoulin.

Voor ‘Mini-Minitheatra’ namen de leden van het toneelgezelschap een promovideo op. Die kan je hier bekijken.