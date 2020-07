Toerisme Westerlo opent streekproductenwinkel: van streekbieren en koekjes tot kledij van Kempen Clothing Wouter Demuynck

06 juli 2020

18u08 0 Westerlo De toeristische dienst van Westerlo beschikt sinds kort over een eigen streekproductenwinkel. Die opening ging normaal gezien gepaard met een feestelijk weekend, maar de coronacrisis dwarsboomde de feestelijkheden.

De oude dekenij van de Sint-Lambertusparochie herbergt intussen al vijf jaar de toeristische dienst van de gemeente Westerlo. Al van bij de opening speelde het gemeentebestuur met het idee om er ook een toeristische shop in te richten, maar dat was niet vanzelfsprekend aangezien de oude dekenij en de parktuin errond volledig beschermd zijn. “De dienst Erfgoed Vlaanderen heeft het hele project van in het begin mee begeleid”, vertelt Kristel Mariën van Toerisme Westerlo. “Ook vzw De Merode was enthousiast over dit project en was al snel bereid om de inrichting te subsidiëren.”

Merodegebied

In de streekproductenwinkel vind je in de eerste plaats lokale ambachtelijke producten uit Westerlo en het hele Merodegebied, zoals likeuren, streekbieren, honing, koekjes, ijs, wenskaarten en koffie. Ook kledij van het merk Kempen Clothing kan je in de winkel vinden. Naast dat gamma zijn er ook vele Westelse geschenken te verkrijgen zoals draagtassen, koffiemokken, postkaarten en geschenkdozen. “We starten met een mooi productgamma dat in de toekomst steeds uitgebreid en aangepast zal worden”, gaat Kristel Mariën verder.

Parktuin gerestaureerd

Naast de nieuwe streekproductenwinkel werd eerder ook de volledige parktuin gerestaureerd en vernieuwd, met meer en bredere wandelpaden en verschillende picknickplekjes. “We blijven met onze gemeente fel investeren in onze toeristische dienst. Westerlo trekt als ‘Parel van de Kempen’ elk jaar duizenden wandelaars en fietsers van buiten de gemeentegrenzen aan. Dat moeten we echt behouden. Zeker in deze tijden, waar nog meer de nadruk wordt gelegd op toerisme in eigen streek”, besluit schepen van Toerisme Kristof Welters (CD&V).