Ticketverkoop musical ‘1830' aan kasteel De Merode van start Wouter Demuynck

22 juli 2019

13u08 2 Westerlo Op zondag 21 juli is de ticketverkoop voor de musical ‘1830' aan het kasteel De Merode in Westerlo van start gegaan. Dat ging gepaard met een heus lanceringsmoment in het centrum van Brussel.

‘1830' is al de vierde musical van regisseur Luc Stevens en productiehuis Historalia die neerstrijkt aan het kasteel De Merode. Tijdens de musical wordt het ontstaan van België benaderd vanuit twee perspectieven: het Belgische en het Nederlandse. De kijkers verplaatsen zich van het ene naar het andere theater om uiteindelijk in openlucht de apotheose te beleven.

De nationale feestdag was zondag dan ook de ideale gelegenheid om de ticketverkoop te lanceren. Musicaltalenten uit Vlaanderen en Nederland brachten in het centrum van Brussel teksten en nummers in de sfeer van 1830. Wie al tickets wil bemachtigen, kan daarvoor terecht op http://historalia.be/spektakels/1830/tickets.

Er kan ook al ingeschreven worden voor de audities van september. Er worden nog musicalacteurs, -zangers en -dansers gezocht, alsook mannelijke figuranten ouder dan 16 jaar en een jongen of meisje tussen 10 en 13 jaar voor een van de hoofdrollen. Inschrijven voor de audities kan op http://historalia.be/spektakels/1830/audities en moet gebeuren voor 25 augustus.