The Voice Senior-winnaar John Leo treedt op in De Zoerla Wouter Demuynck

29 januari 2020

13u01 3 Westerlo Op donderdag 30 januari geeft Gelenaar John Leo, de winnaar van The Voice Senior in 2018, samen met zijn band een concert in de Zoerla in Zoerle-Parwijs (Westerlo).

In de jaren tachtig en negentig speelde John Leo al vaak met zijn showband in Duitsland, Oostenrijk en Nederland. Na zijn winst in The Voice Senior gaat hij volledig voor zijn zangcarrière.

Het concert in de Zoerla start om 14 uur. Voorverkoopkaarten kosten 16 euro, aan de kassa betaal je 18 euro. Inwoners van Westerlo betalen 12 euro.