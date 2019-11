Tentoonstelling op Kamp C toont elektriciteitswijk van de toekomst Wouter Demuynck

25 november 2019

14u37 0 Westerlo Wat als we plots geen elektriciteit meer van het net kunnen halen? De tentoonstelling ‘La Pile’ op Kamp C in Westerlo toont dat dat niet zozeer een probleem hoeft te zijn en geeft bezoekers een inkijk in de elektriciteitswijk van de toekomst.

“Heel wat burgers, bedrijven en onderzoekers experimenteren nu al met alternatieve manieren van stroom opwekken, opslaan en verdelen. Op de schaal van een gebouw, een buurt of de hele stad maken deze initiatieven een andere toekomst klaar voor gebruik”, klinkt het bij Kamp C.

Op dinsdag 3 december, 17 december, 7 januari en 21 januari zijn er om 10 uur telkens groepsbezoeken in het Infocentrum van Kamp C. Je dient op voorhand te reserveren via info@kampc.be, de toegang is gratis.