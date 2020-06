Subsidie voor jeugdwerkingen van socioculturele verenigingen gaat van 8.000 naar 20.000 euro Wouter Demuynck

24 juni 2020

15u36 0 Westerlo De gemeenteraad van Westerlo heeft afgelopen maandag een verhoging van het jaarlijkse subsidiebedrag voor de jeugdwerkingen van socioculturele verenigingen goegekeurd. Concreet gaat het om een verhoging van 8.000 naar 20.000 euro per jaar.

In het nieuwe reglement wordt de leeftijdsgrens voor jeugdleden verhoogd van 18 naar 25 jaar. Je hoeft ook niet meer in Westerlo gedomicilieerd te zijn om in aanmerking te komen als jeugdlid.

Toekomst veiligstellen

“De gemeente wil echt gaan voor bijkomende steun voor de jeugdwerkingen, want op die manier stel je de toekomst van je vereniging veilig”, zegt schepen van Cultuur Kristof Welters (CD&V). “Dit zijn stuk voor stuk belangrijke verenigingen voor het sociale weefsel in onze sterke dorpen, om maar te zwijgen over de erfgoedwaarde.”

De subsidie staat los van de maatregelen die de gemeente nog zal nemen naar aanleiding van de coronacrisis.