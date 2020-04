Studente Charlotte ontwerpt ludieke digitale postkaarten voor patiënten in ziekenhuis: “Zoveel leuker dan berichtje op sociale media” Wouter Demuynck

23 april 2020

15u35 0 Westerlo De Westelse studente Charlotte Geerts heeft enkele ludieke digitale postkaarten voor patiënten van het Heilig Hart Ziekenhuis in Lier ontworpen. Via de website van het ziekenhuis kunnen familieleden en vrienden zo een persoonlijke boodschap toevoegen aan de postkaarten en versturen naar de patiënt.

Charlotte Geerts, die een opleiding tot leerkracht volgt aan de hogeschool UCLL, ontwierp twee dierenpostkaarten met een vleugje humor. Wie een geliefde in het ziekenhuis een hart onder de riem wil steken, heeft de keuze uit een kaartje met een biggetje - met de boodschap ‘Missing you BIG time’ - of een koe erop - ‘Eens KOEkeloeren hoe het daar gaat’ - via de link https://www.heilighartlier.be/bezoeker/digitale-wensen/.

Leuker dan berichtje op sociale media

“Ik hoop dat veel zieken op die manier toch een leuke virtuele boodschap kunnen ontvangen nu er niemand op bezoek mag komen. Een persoonlijke postkaart krijgen is bovendien zoveel leuker dan een snel berichtje op sociale media. Het lijkt een klein gebaar, maar zo’n postkaart kan echt een lach op iemands gezicht toveren”, aldus Charlotte Geerts. “Als toekomstige leerkracht Nederlands en geschiedenis vind ik sociaal engagement een belangrijke waarde om mee te geven aan jongeren. Dat kunnen we hen alleen maar meegeven als we zelf ook solidair zijn.”

Andere rusthuizen en ziekenhuizen die gebruik willen maken van de postkaarten kunnen altijd contact opnemen met Charlotte via charlotte.geerts@student.ucll.be.