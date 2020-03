Struiken vatten vuur tijdens werken in tuin Jef Van Nooten

27 maart 2020

19u00

In de Gevaertlaen in Heultje (Westerlo) is vrijdag brand ontstaan in de tuin van een woning. Tijdens werken in de tuin had het struikgewas vuur gevat. Het brandje was snel onder controle. De schade bleef beperkt.