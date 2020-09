Stijn Steels kan ploeg niet aan winst helpen in Gooikse Pijl Erik Vandeweyer

20 september 2020

19u56 1 Westerlo De Gooikse Pijl werd zondag in de sprint gewonnen door de Nederlander Danny Van Poppel. Lange tijd zag het er nochtans naar uit dat Deceuninck-Quick.Step met Stijn Steels en Bert Van Lerberghe mooie troeven had om het karwei te kunnen afmaken. Van Lerberghe reed zelfs op kop tot op honderd meter van de finish.

Stijn Steels hoeft in elk geval niet te wanhopen. Andermaal kon hij aantonen dat het conditioneel wel goed zit. In volle finale maakte hij deel uit van een dertienkoppige leidersgroep. “We hadden winstkansen, toen Bert Van Lerberghe in volle finale aanviel in het gezelschap van Philippe Gilbert. Letterlijk in de laatste rechte lijn werden ze bij de lurven gevat. Dat is uiteraard zonde voor Bert.”

Goede start

Sinds twee maanden kan Stijn Steels opnieuw in koers uitkomen. Hoe viel die heropstart mee? De renner is positief. “Ik denk dat ik zeker niet mag klagen. Tijdens de lockdown heb ik me steeds goed verzorgd en alle trainingen zeer nauwkeurig afgewerkt. Het besef was er onmiddellijk dat ik direct paraat moest staan, zodra het wielrennen weer toegelaten werd. De voorbije weken kon ik ook al enkele mooie koersen afwerken. Ik stond eerder al aan de start in Dwars door het Hageland, de TRW, de Tour Poitou-Charentes en Tirreno Adriatico. In die rittenwedstrijden heb ik veel kilometers op de teller gekregen en het koersritme helemaal teruggekregen.”

Overbelasting?

In drie maanden tijd moeten de renners de kalender van een heel wielerjaar voor rekening nemen. Stijn Steels beseft dat het gevaar om de hoek loert. “We moeten er inderdaad over waken dat er van overbelasting geen sprake is. We hebben nog een druk programma voor de boeg. Het zal voor een aan tal renners lastig zijn om fris te blijven tot het einde.

Het BK

Dinsdag werkt Stijn Steels het BK af in Anzegem. “Het wordt een heel open koers. Ik denk dat Alpecin de sleutel in handen zal hebben. Ze kunnen de koers vroeg openbreken of controleren en rekenen op de sprint van Tim Merlier. We hebben voldoende tegenwapens. Na het BK volgt de BinckBank Tour. Dat is de laatste voorbereiding voor de klassiekers.”