Sterrenrestaurant Colette verhuist deze zomer tijdelijk naar ruim paviljoen in Averbode: “In Westerlo zouden we volgens de coronaregels maar 10 klanten kunnen bedienen” Wouter Demuynck

22 mei 2020

18u41 0 Westerlo Chef-kok Thijs Vervloet gaat zijn sterrenrestaurant Colette in Westerlo deze zomer tijdelijk verhuizen naar een paviljoen op domein De Vijvers in Averbode (Scherpenheuvel-Zichem). In het ruimere pand kan hij, conform de social distancingregels, 40 klanten bedienen terwijl dat er in Westerlo slechts 10 zouden zijn. “We gaan de hele zomer lang knallen. We zitten al maanden thuis dus verlof gaan we niet nemen”, aldus Thijs Vervloet.

Na de opgelegde sluiting midden maart begon restaurant Colette al meteen met een takeawayservice, maar met het oog op de heropening van de horeca moest chef-kok Thijs Vervloet nog op zoek naar een oplossing. In zijn huidige pand in de Sint-Lambertusstraat zou het wegens de beperkte ruimte immers niet evident zijn om conform de social distancingregels te werken.

“Ik ben eens met een meter rondgegaan en het is echt niet haalbaar”, aldus Vervloet. “Wat brengt het op om aan 10 klanten volgens de social distancingregels te serveren met een volledige personeelsbezetting? Dan heb je de helft van je omzet.”

Groot terras

Thijs Vervloet ging daarom op zoek naar een tijdelijke nieuwe locatie en kwam uit bij recreatiedomein De Vijvers in Averbode (Scherpenheuvel-Zichem). Hij sloot een overeenkomst met de eigenaar van het domein om het paviljoen aan de vijver tot 15 september in gebruik te nemen.

“Daar kunnen we conform de regels 40 klanten bedienen. Er is ook een groot terras beschikbaar. Aangezien men zegt dat het nog beter is om buiten te zitten, gaan we daarop de hele zomer hard inzetten. Aan het pand is nog maar weinig werk zodat we op korte termijn al zouden kunnen opengaan. We gaan het enkel nog een beetje schilderen en plaatsen nieuw sanitair en een nieuwe keuken. Er is bovendien parking tot aan het paviljoen en perfect toegankelijk voor mindervaliden.”

Overdag reinigen, ‘s avonds open

Op de nieuwe locatie zal restaurant Colette telkens van donderdag tot en met maandag open zijn, weliswaar enkel ‘s avonds. “Zo hebben we overdag telkens de tijd om alles hygiënisch in orde te brengen door alles te ontsmetten en te reinigen. Aangezien we wellicht 23 uur als einduur opgelegd krijgen, zullen we om 18 uur al openen. We gaan de hele zomer lang knallen. We zitten al maanden thuis dus verlof gaan we niet nemen”, aldus Vervloet, die op de nieuwe locatie zijn signatuurmenu zal aanbieden. “We gaan werken met kaviaar, tarbot, entrecote, dame blanche... echt de klassiekers van onze keuken. De topgerechten die ze gewend zijn van Colette, maar dan op een andere locatie.”

Raar jaar

Voor Thijs Vervloet was het uiteraard geen makkelijke beslissing om in deze tijden nog extra kosten te maken. “Dat is natuurlijk niet plezant, maar heel het jaar is niet plezant. Het is een raar jaar geweest en dan moet je ook keuzes durven maken. We hebben beslist om die inspanning te leveren aangezien we de veiligheid van onze gasten op onze huidige locatie niet konden garanderen.” Wat wel positief is, is dat de klanten Colette blijven steunen. “Onze takeaway is al een groot succes geweest. Daarvoor willen we al onze gasten bedanken. Het heeft ons echt wel geholpen om te overleven.”

Openingsdatum

Ook na 15 september zullen de gezondheidsvoorschriften nog gelden, maar Vervloet wil niet te ver op de zaken vooruit lopen. “We hebben dit in orde gekregen en dan zullen we wel zien. Wat na 15 september gebeurt is voor mij nu nog veraf. Ik zal alvast altijd op zoek gaan naar oplossingen”, verzekert Vervloet, die hoopt op 11 juni op zijn nieuwe locatie te kunnen openen. “Er gaan veel geruchten de ronde maar er is nog geen beslissing genomen. Reservaties voor de startdatum zijn dan ook onder voorbehoud van de uitspraak van de Nationale Veiligheidsraad.”