Sterrenrestaurant Colette doet mee met 'Jerusalema Challenge': "Een boodschap van hoop"

01 september 2020

18u05 1 Westerlo Sterrenrestaurant Colette doet mee aan de ‘Jerusalema Challenge’ en heeft een dansfilmpje gemaakt met het personeel.

Het Zuid-Afrikaanse liedje ‘Jerusalema’ van Master KG is wereldwijd momenteel een ware hype dankzij de ‘Jerusalema Challenge’. Vooral heel wat ziekenhuizen en woonzorgcentra toonden in filmpjes de betere danspasjes van hun personeel en nu is ook sterrenrestaurant Colette, oorspronkelijk gevestigd in Westerlo maar nu (tijdelijk) verhuisd naar De Vijvers in Averbode, op de kar gesprongen.

Met de glimlach geeft het keuken- en zaalpersoneel op het graspleintje naast het restaurant het beste van zichzelf. “Een boodschap van hoop dat ons samen brengt. Er komen betere tijden aan”, omschrijft chef-kok Thijs Vervloet het.