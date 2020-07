Exclusief voor abonnees Sterrenrestaurant Colette blijft jaar langer in Averbode, bevriende chef-kok opent tijdelijk in vorige pand in Westerlo Wouter Demuynck

24 juli 2020

12u36 0 Westerlo Chef-kok Thijs Vervloet van sterrenrestaurant Colette uit Westerlo heeft besloten om het verblijf van zijn zaak op De Vijvers in Averbode (Scherpenheuvel-Zichem) te verlengen tot de zomer van 2021, met een optie op permanente vestiging. Aangezien het pand in Westerlo een jaar zou leegstaan, neemt bevriende chef-kok Jan Decan uit Berchem er tijdelijk zijn intrek met zijn restaurant Decan.

Eind mei besloot chef-kok Thijs Vervloet om zijn sterrenrestaurant Colette, gelegen in de Sint-Lambertusstraat in Westerlo, bij de heropening tijdelijk te verhuizen naar een paviljoen op domein De Vijvers in Averbode om zo over meer ruimte te beschikken om aan de coronamaatregelen te voldoen. Het concept blijkt daar nu enorm aan te slaan. “Tot begin oktober zijn we volgeboekt”, zegt chef-kok Thijs Vervloet.

