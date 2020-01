Star Light Run in feeëriek verlicht De Beeltjens Wouter Demuynck

09 januari 2020

22u28 0 Westerlo Op zaterdag 11 januari vindt aan Sporthal De Beeltjens in het Kasteelpark de jaarlijkse Star Light Run plaats. De lopers kunnen kiezen tussen een stervormig parcours van 5 of 10 kilometer doorheen het magisch verlicht bos van De Beeltjens. De allerkleinste sportievelingen lopen 500 meter of 1,4 kilometer mee.

Ook wandelaars kunnen genieten van de talloze lichteffecten door deel te nemen aan de 5 kilometer lange Star Light Walk. Na afloop eindigen alle deelnemers samen in een groot feestdorp met muziek van dj’s, frisse drankjes en toffe gadgets.

Ter plaatse inschrijven is nog mogelijk op voorwaarde dat de 1.500 plaatsen niet volzet zijn. Voor de 5 of 10km run betaal je 20 euro ter plaatse. Voor de wandeling is dat 12 euro per persoon of 22 euro per gezin. Voor kinderen bedraagt de prijs 5 euro.