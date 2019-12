Snuffelhonden ontdekken lek in ethyleenleiding op terrein van Estée Lauder in Oevel: affakkelen zal heel de nacht duren Wouter Demuynck & Toon Verheijen

06 december 2019

07u55 32 Westerlo In de nacht van donderdag op vrijdag is een klein lek vastgesteld in een ethyleenleiding ter hoogte van het cosmeticabedrijf Estée Lauder in de Nijverheidsstraat in Oevel (Westerlo). Uit voorzorg werd het gemeentelijk rampenplan opgestart. Het lek is ontdekt door snuffelhonden. Vrijdagavond start het affakkelen van de leiding. Dat zal heel de nacht duren.

“De situatie wordt dan van nabij opgevolgd en gemeten door de veiligheidsdiensten. Ethyleen is immers een brandbaar gas”, zegt communicatieverantwoordelijke Christophe Sproelants van de gemeente. “De ethyleenleiding loopt van de haven van Antwerpen naar Duitsland en heeft niets met Estée Lauder te maken.”

Momenteel zijn de hulpdiensten samen met de beheerder van de pijpleiding bezig om de leiding drukloos te maken, waarna men het gas kan affakkelen en de pijpleiding herstellen. “Het lek is ontdekt door snuffelhonden”, zegt Christophe Sproelants. “Er zijn regelmatig van die controles en de honden zijn er dus bij uitgekomen. De leiding is ondertussen afgesloten tussen Geel en Herentals. Alles samen zit er nog zo’n 50 ton ethyleen in de leiding dat eruit moet. Dat zal gecontroleerd gebeuren en het wordt dan afgefakkeld. Omdat het om zo'n grote hoeveelheid gaat, zal dat vermoedelijk heel de nacht duren.”

Het affakkelen van de leiding zal gebeuren aan Ineos in Laakdal. En dat zal voor grote zichtbare vlammen zorgen.

De hinder door het incident is vrij beperkt. Het verkeer kan nog gebruik maken van de Nijverheidsstraat en ook voor de nabijgelegen E313 is er geen probleem. “Alleen in de bedrijven Vansant en Estée Lauder kan er niet gewerkt worden, maar aan de overkant bijvoorbeeld wel. Enkel de conciërge van elektriciteitsbedrijf Van Sant is geëvacueerd naar een nabijgelegen hotel.”