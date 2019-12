Sila Westerlo zamelt recordopbrengst van 11.897 euro in voor de Warmste Week Wouter Demuynck

15u50 0 Westerlo De Warmste Week kon dit jaar afklokken op een recordopbrengst van 17.518.153 euro. Daarvoor droeg ook Sila Westerlo zijn steentje bij, want de middelbare school kon eveneens een recordopbrengst van 11.897 euro laten optekenen.

Onder de noemer ‘Sila For Life’ werden er in alle scholen van Sila Westerlo verschillende evenementen georganiseerd voor De Warmste Week. De benefietperiode ging in november van start met de allereerste Sila Urban Trail, waaraan zo’n 400 lopers en wandelaars deelnamen, en in december volgden nog de Kerstmarkt For Life en Het Warmste Oudercontact.

Het bedrag wordt verdeeld over vijf goede doelen die door de leerlingen gekozen werden. De opbrengst van de Sila Urban Trail gaat naar To Walk Again, Zero Plastic Rivers vzw en Poezencentrale Mol. De Kerstmarkt For Life was ten voordele van MPI Oosterlo, Het Warmste Oudercontact voor Sterren Voor Ethiopië vzw.