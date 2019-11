Sila Westerlo organiseert vijf acties voor vier goede doelen in kader van De Warmste Week Wouter Demuynck

20u41 0 Westerlo Dit schooljaar zullen er op alle vestigingsplaatsen van Sila Westerlo acties ten voordele van De Warmste Week georganiseerd worden. De gekozen goede doelen zijn To Walk Again, Zero Plastic Rivers vzw, Poezencentrale Mol en MPI Oosterlo.

Op zondag 24 november staan in de bovenschool en middenschool van Sila Westerlo de Sila Urban Trail, De Warmste Markt en Het Warmste Café op het programma. 444 leerlingen stemden voor de goede doelen waar de opbrengsten van de acties naartoe zullen gaan. De keuze viel op To Walk Again, dat mensen met een fysieke beperking aangepaste activiteiten en revalidatie aanbiedt, Zero Plastic Rivers vzw, dat middelen inzet om plasticvervuiling van rivieren te verminderen, en Poezencentrale Mol. Die laatste zet zich in voor de opvang van zwerfkatten en gedumpte huiskatten in nood.

De Warmste Kerstmarkt

Naar jaarlijkse traditie organiseert de middenschool op vrijdag 20 december ook De Warmste Kerstmarkt op de laatste dag voor de kerstvakantie. De kerstmarkt wordt georganiseerd door de leerlingen en leerkrachten van de school, maar iedereen is welkom om een kijkje te komen bij de verschillende kraampjes van de klassen. Vorig jaar bracht de kerstmarkt 5.000 euro op voor Brotherhood Aarschot vzw. Ook dit jaar mocht de leerlingenraad beslissen naar welk goed doel de opbrengst van de kerstmarkt zal gaan. Hun keuze is dit jaar gevallen op MPI Oosterlo, dat op allerlei vlakken ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking.

In de middenschool van Oosterwijk vindt dit jaar op vrijdag 20 december ook een extraatje plaats voor de leerlingen, ouders en leerkrachten tijdens het oudercontact voor de kerstvakantie. Tijdens Het Warmste Oudercontact kan iedereen genieten van verschillende lekkernijen ten voordele van De Warmste Week.

