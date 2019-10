Sila Westerlo organiseert Urban Trail voor De Warmste Week Wouter Demuynck

22 oktober 2019

15u05 2 Westerlo De middelbare school Sila Westerlo organiseert voor de Warmste Week dit jaar voor het eerst een Urban Trail. Op zondag 24 november doorkruisen de lopers de bovenschool, de Beeltjens, het centrum van Westerlo en de middenschool voor drie goede doelen, die later nog bekendgemaakt worden.

De Sila Urban Trail Westerlo komt er bovenop alle andere initiatieven die op de verschillende vestigingsplaatsen van de school worden georganiseerd. De looproute start en eindigt op de bovenschool van Westerlo. Tijdens de tocht doorkruisen de lopers De Beeltjens, het centrum van Westerlo en de middenschool.

Warmste Café

Op de speelplaats van de bovenschool komt daarnaast een Warmste Café, waar sporters of supporters iets kunnen eten of drinken. “We voorzien ook een Warmste Markt waarop we zowel spulletjes zullen verkopen die onze leerlingen zelf gemaakt hebben alsook tweedehandsspullen. We denken ook aan de allerkleinste fans van de Warmste Week: voor kinderen voorzien we extra animatie”, klinkt het bij de Warmste Week-actiegroep van Sila Westerlo.

De volledige opbrengst van deze actie gaat naar drie goede doelen die door de leerlingen gekozen worden. Die goede doelen worden later nog bekendgemaakt. Voor inschrijvingen en meer informatie kan je terecht op www.silaforlife.be. De poorten van de bovenschool openen om 13 uur, de lopers kunnen starten tussen 14 en 16 uur.