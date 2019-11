Sila loopt ‘Urban Trail’ voor De Warmste Week Jef Van Nooten

24 november 2019

Sila Westerlo organiseerde zondag voor het eerst een Urban Trail voor De Warmste Week. “Urban Trails werden de afgelopen jaren bijzonder populair dankzij leuke looproutes door onder andere Mechelen en Antwerpen waar duizenden sportievelingen aan deelnamen. Westerlo kon dus niet achterblijven”, klinkt het bij Sila Westerlo.

De looproute startte en eindigde op de Sila Bovenschool. Tijdens de tocht doorkruisten de lopers De Beeltjens, het centrum van Westerlo en de Middenschool Westerlo. Op de speelplaats van de Bovenschool Westerlo werd het Warmste Café ingericht. De volledige opbrengst van de Urban Trail gaat naar goede delen die door de leerlingen gekozen werden. De goede doelen zijn To Walk Again, Zero Plastic Rivers vzw, Poezencentrale Mol en MPI Oosterlo.