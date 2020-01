Sigarenbedrijf verdeelt 10 miljoen euro onder personeel na overname: ook Belgische medewerkers krijgen hun deel SPS en Wouter Demuynck

07 januari 2020

18u01

Bron: Belga 140 Westerlo De circa 3.200 werknemers van het Nederlandse sigarenbedrijf Royal Agio Cigars, met ook een vestiging in Oevel (Westerlo), krijgen een fikse bonus nu de overname door het Deense Scandinavian Tobacco Group afgerond is. Er wordt 10 miljoen euro onder het personeel verdeeld. Dat maakte de familie Wintermans, die Agio 115 jaar lang runde, bekend.

Van de 3.200 werknemers werken er 280 in de fabriek in Westerlo. Hoeveel van de 10 miljoen euro naar Westerlo vloeit is niet duidelijk, wel staat vast dat elke werknemer minstens 1.000 euro ontvangt. “Daarna wordt de premie op basis van de jaren dienst opgebouwd, tot maximaal zes keer het maandloon”, zegt ABVV-vakbondssecretaris Rudy Molenberghs. “Iemand met veel jaren dienst en een hoger maandloon zal dus uiteraard meer krijgen dan iemand met een lager loon die nog niet lang in dienst is.”

Staking

Eind november brak er in Oevel nog een staking uit omdat de directie een motivatiepremie, aangezien een overname steeds onzekerheid met zich meebrengt, van 250 euro had voorgesteld. Veel te laag, vonden de vakbonden. “Tijdens die staking reageerde Ad Wintermans door te melden dat ze iets zouden uitwerken dat pakken beter is dan die 250 euro. Voor de werknemers in Oevel was dat voldoende en stopte de staking, want ze kennen Ad en geloven de familie. Daags nadien kwam Ad met het voorstel om een premie uit te werken op basis van jaren dienst, met bedragen die een stuk hoger lagen”, vervolgt Molenberghs.

Volgens de familie Wintermans gaat het om een geste om de loyaliteit van de werknemers te prijzen. “We hebben al die jaren steun gehad van onze medewerkers die zich - soms zelfs van generatie op generatie - 100 procent hebben ingezet voor Agio. Op deze manier willen we een blijk van waardering geven voor de loyaliteit, en de mooie momenten die we met elkaar hebben gedeeld en het wederzijdse respect dat we altijd hebben gevoeld”, aldus Boris Wintermans, tot 2 januari ceo van het familiebedrijf. Frank Witte, woordvoerder namens de familie Wintermans, ontkent evenwel dat de actie van de vakbonden heeft geleid tot de hogere bedragen. “De beslissing om dit financieel gebaar te doen was al voor de aankondiging van de overname genomen, maar kon pas recent bekendgemaakt worden.”

Onzekerheid over toekomst

Hoewel het personeel en de vakbonden tevreden zijn met de financiële geste, is er nog steeds onduidelijkheid over de toekomst van de fabriek in Oevel. Overnemer Scandinavian Tobacco Group heeft in Lummen, op een steenworp van Westerlo, immers ook al een vestiging. “Sinds 2 januari zijn zij officieel eigenaar van Agio en hebben ze dus ook toegang tot de fabrieken”, aldus Rudy Molenberghs. “Ze geven zichzelf drie maanden om het reilen en zeilen in Oevel te observeren en zullen dan een plan opmaken. Dat brengt wel nog enige onzekerheid met zich mee. Pas eind maart of begin april weten we welke conclusies ze zullen trekken.”

De overname, voor 210 miljoen euro, werd in september vorig jaar aangekondigd. Op 2 januari werd ze afgerond.

Royal Agio Cigars, opgericht in 1904, is onder meer bekend van de merken Agio, Balmoral, Panter en Mehari's. Het bedrijf boekte in 2018 een omzet van 133 miljoen euro. Er werken wereldwijd circa 3.200 medewerkers, die elk jaar meer dan 730 miljoen sigaren produceren. Agio heeft eigen fabrieken in Nederland, België, Sri Lanka en de Dominicaanse Republiek.