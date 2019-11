Seppe (26) lanceert eigen appelsien- en vanillelikeur: “Raakte geïnspireerd door een Italiaanse professor in chemie” Wouter Demuynck

22 november 2019

19u33 0 Westerlo Twee jaar na de lancering van zijn eigen gin en rum, heeft Seppe Gouwkens (26) uit Voortkapel (Westerlo) onlangs weer twee nieuwe brouwsels op de markt gebracht: een appelsienlikeur en een vanillelikeur, onder de nieuwe drankenlabel Esperimenti Dell’ Alchimista. Achter die Italiaanse benaming zit een goede reden, want bij Seppe borrelde het idee voor de likeuren op dankzij een ontmoeting met een Italiaanse professor in het Kroatische dorpje Zadar.

In november 2017 lanceerde Seppe Gouwkens zijn eerste drankenlabel Bon Vivant Spirits, met daarbij de Bon Vivant Rum en de Bon Vivant Gin. Wat later volgde ook nog de Bon Vivant Agave. Met zijn tweede drankenlabel Esperimenti Dell’ Alchimista (Italiaans voor Experimenten van de Alchemist, red.) gooit Seppe Gouwkens het over een andere boeg en slaat hij de weg van de likeur in. De ontstaansgeschiedenis van het idee erachter is een verhaal om in te kaderen.

Italiaanse professor

“In mei 2018 was ik op reis in het Kroatische stadje Zadar, waar ik aan de praat geraakte met een oude Italiaanse professor die aan de plaatselijke universiteit les gaf in chemie. Ik vertelde hem over mijn job, waarop hij zei dat hij zelf in zijn kelder ook experimenteerde om de ultieme likeuren te bereiden. Niet als job, maar gewoon voor zijn plezier. Geïnspireerd door zijn verhaal kreeg ik zin om ook mijn eigen likeur te creëren.” Achttien maanden na de ontmoeting heeft Seppe nu zijn eigen appelsienlikeur en vanillelikeur op de markt gebracht onder het merk Esperimenti Dell’ Alchimista. Het brouwen gebeurde bij Braeckman Graanstokerij in Oudenaarde.

“Ik heb enkele details van het verhaal verwerkt in de fles. Dat hele creatief proces van het creëren van een nieuw merk vind ik de tofste uitdaging. Zo doet de vorm denken aan een fles die je zou kunnen terugvinden in een laboratorium. Ter ere van die man heb ik op het etiket ook een afbeelding van een professor geplaatst die een fles van Bon Vivant Spirits vasthoudt. Ik heb met de professor nadien geen contact meer gehad, dus hij weet niet dat ik dankzij hem mijn eigen likeur heb gemaakt. Het is dan ook al een heel drukke periode geweest, maar misschien moet ik er wel eens werk van maken (lacht).”

Belgisch alternatief

Met zijn likeuren wil Gouwkens een Belgisch alternatief aanbieden voor bekende merken zoals Cointreau en Licor 43. De triple sec appelsienlikeur van 40 graden bevat vier appelsiendistillaten - van zoet tot bitter -, kaneel, oranjebloesems en nootmuskaat. “In vergelijking met Cointreau heeft deze likeur minder die plakkerige smaak. Het is een heel frisse likeur met een mooie balans tussen zoet en bitter, zonder een overdreven suikersmaak.”

In de vanillelikeur van 31 graden zitten vanille uit Madagascar, rosolio (een distillaat van rozenblaadjes) uit Italië, kaneel, amandel, zoete sinaasappel en enkele geheime ingrediënten verwerkt. “De vanillesmaak komt sterk naar voren, maar de amandel en sinaasappel zorgen voor een florale toets. Beide dranken zijn ideaal om te drinken als digestief of met een ijsblokje erin. Er kunnen ook cocktails mee gemaakt worden, maar daarmee heb ik nog niet geëxperimenteerd.”

Van halftijds naar voltijds

De nieuwe dranken vallen ook in de smaak bij de handelaars. “Ik krijg enkel goede reacties. Er is nog geen enkele winkel geweest die het niet in zijn zaak wou. De eerste reeks van 600 flessen is al de deur uit, binnenkort starten we met een tweede reeks.” Ook de dranken van Bon Vivant Spirits blijven goed scoren. “Destijds ben ik halftijds begonnen en intussen ben ik voltijds aan de slag. Op twee jaar tijd zit ik aan 130 klanten. De volgende stap is het buitenland. Daar zijn al wel contacten geweest, maar het plaatje moet volledig kloppen.”

Beide nieuwe likeuren zijn onder meer te vinden bij Drankenhandel Verreydt in Noorderwijk (Herentals), Gust Wijnen & Meer in Westmeerbeek (Hulshout) en via www.gintonicstore.be.