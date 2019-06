Schepencollege geeft negatief advies voor vergunning van slachthuis Sus Campiniae Wouter Demuynck

04 juni 2019

18u05 1 Westerlo De aanvraag van slachthuis Sus Campiniae in Oevel voor een nieuwe omgevingsvergunning heeft een negatief advies gekregen van het schepencollege. Het bestuur is niet overtuigd dat de nieuwe investeringen een oplossing zijn voor de geurhinder en ook de ligging bij de woonkern en de begraafplaats blijft een doorn in het oog.

Begin mei organiseerde het slachthuis een info-avond, waar uitleg werd gegeven over de investeringen die ze willen doen om de geurhinder te verminderen en om de bedrijfsingang los te koppelen van de toegang tot de begraafplaats. Het schepencollege is echter niet overtuigd en geeft een negatief advies. “De voornaamste reden is de problematiek van de geurhinder", legt schepen van Milieu Clyde Tai-Apin (CD&V) uit.

“Het bewijs dat die nieuwe investeringen voor zoveel minder hinder gaan zorgen is niet geleverd. Op de info-avond sprak men nog over 180 uren geurhinder. Voor de omgeving is het erg vervelend als je weet dat je nog regelmatig geurhinder gaat hebben. Daarnaast zijn ook de nabijheid van de woonkern en de sereniteit van de begraafplaats belangrijke redenen.”

Door de vernietiging van de milieuvergunning eind vorig jaar heeft Sus Campiniae nog tot half augustus de tijd om een nieuwe vergunning te verkrijgen, al kan het in tussentijd wel gewoon open blijven. Tijdens het openbaar onderzoek voor de nieuwe omgevingsvergunningsaanvraag kwamen er 25 bezwaarschriften binnen en een online petitie met een 80-tal handtekeningen. Na het negatief advies is het nu aan de provincie Antwerpen om een beslissing te nemen over de aanvraag. Die wordt nog voor de zomervakantie verwacht.