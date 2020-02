Schepen Kristof Welters en oud-schepen Harry Plettinx nemen deel aan herdenkingen voor vredesgemeenschap in Colombia Wouter Demuynck

14 februari 2020

20u27 2 Westerlo De Westelse schepen van Ontwikkelingssamenwerking en Vrede Kristof Welters (CD&V) en gewezen schepen Harry Plettinx, tevens de secretaris van het Vlaams Netwerk van Solidariteit, verblijven van 15 tot 29 februari voor een vredesmissie in Colombia. Ze nemen er deel aan een aantal herdenkingen voor de vredesgemeenschap van San José de Apartado.

Vijftien jaar geleden werden in San José de Apartado acht leden van de plaatselijke vredesgemeenschap vermoord door het leger. Het bloedbad was de aanleiding voor de gemeente Westerlo en de Federatie van Parochies om in 2006 een bondgenootschap af te sluiten met deze gemeenschap.

In Bogota staat er een ontmoeting met de Belgische ambassadeur op het programma. “Daarna volgt er een driedaagse tocht te voet naar de verschillende vredesgemeenschappen waar het bloedbad van 2005 herdacht wordt. Tijdens de tweede week nemen Kristof en Harry deel aan het vierdaagse vredesforum in de universiteit Quindio in de stad Armenia”, klinkt het bij de gemeente.