Sasha & Davy lanceren naast nieuwe single ook mondmaskers: “Zo hangen we letterlijk aan de lippen van onze fans” Wouter Demuynck

14 mei 2020

13u25 2 Westerlo Sasha & Davy, het muzikale duo uit Westerlo, heeft enkele dagen geleden hun nieuwe single ‘Je leeft maar 1 keer’ uitgebracht. Nu optredens momenteel geen optie zijn, gaan ze bijna dagelijks live op hun sociale media voor een mini-optreden en hebben ze voor hun fans een extraatje voorzien door zelf een aantal mondmaskers te laten maken.

“Meer dan ooit is de slogan van onze positieve Nederpop-song van toepassing. We hadden het geluk dat we het nummer nog in Nederland konden opnemen voor de soft-lockdownmaatregelen van kracht waren. Na ‘Radio’ doen we met dit nummer opnieuw een gooi richting Zomerhit”, aldus Davy Gilles.

Hebbedingetje

Optredens zitten er niet meteen in, dus maakt het zingende koppel dan maar reclame met hun Sasha & Davy-mondmaskers. “Toen we hoorden dat mondmaskers een belangrijk onderdeel zouden worden van de exitstrategie, kwam ik met het idee om er een aantal te laten maken met de slogan van onze nieuwe single. Ze zijn handgemaakt in drie lagen stof, herbruikbaar, er is plaats voor een filter én je kan ze wassen op 60 graden”, aldus Sasha Rosen.

“Wij vinden het een leuk, kwaliteitsvol en creatief hebbedingetje, maar het is niet de bedoeling om ze in grote hoeveelheden te gaan produceren. In eerste instantie zijn ze voor eigen gebruik, maar we hebben er nog een beperkt aantal extra laten maken die we tegen kostprijs verkopen. Zo hangen we letterlijk aan de lippen van onze fans!”