Rotaryclub Westerlo schenkt Velumtent ter waarde van 40.000 euro aan Tongelsbos Wouter Demuynck

19 juni 2019

Zoals elk jaar heeft Rotaryclub Westerlo de opbrengsten van hun Rotary Night Club weggeschonken aan een goed doel. Dit jaar mocht Tongelsbos, de school voor buitengewoon onderwijs in Tongerlo (Westerlo), een Velumtent ter waarde van ongeveer 40.000 euro in ontvangst nemen. De leerlingen kunnen daarvan gebruik maken om les te volgen in openlucht.