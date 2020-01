Rioleringsproject in Sint-Annekestraat en Maaldonk goedgekeurd Wouter Demuynck

29 januari 2020

13u16 1 Westerlo De gemeenteraad van Westerlo heeft het plan voor het rioleringsproject in de Sint-Annekestraat en in Maaldonk in Heultje goedgekeurd. Beide straten krijgen nieuwe riolering voor de afvoer van afvalwater, grachten voor de afvoer van regenwater en een nieuw wegdek.

Het ontwerpplan werd vorig jaar in maart besproken met de bewoners. De gemeente schrijft nu een aanbesteding uit. Zodra de aannemer bekend is, volgt er een nieuw overleg met de buurt. Daar worden praktische afspraken gemaakt over het verloop van de werkzaamheden.

De totale kosten bedragen 979.000 euro, waarvan 448.000 euro gesubsidieerd wordt door de Vlaamse Milieumaatschappij VMM.