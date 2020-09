Restaurant Decan opent op 1 oktober, anderhalve maand later dan voorzien: “Klein restaurant, maar het geeft ons de mogelijkheid volledig op de klant te focussen” Wouter Demuynck

28 september 2020

15u28 0 Westerlo Door de bijkomende provinciale coronamaatregelen liep de opening van restaurant Decan in Westerlo enige vertraging op, maar op 1 oktober is het eindelijk zo ver. In het voormalige pand van restaurant Colette opent chef-kok Jan Decan dan de deuren van zijn eerste restaurant.

Normaal gezien had Jan Decan zijn restaurant Decan op 19 augustus geopend, maar de strengere provinciale maatregelen die voor augustus werden afgekondigd deden hem besluiten om de opening uit te stellen. “Opeens kwam er het nieuws dat er een avondklok kwam en dat er maar vier mensen aan tafel mochten. Daarom besloten we om de opening uit te stellen”, aldus Jan Decan.

De nieuwe openingsdatum is nu donderdag 1 oktober. “Sinds Moederdag hebben we ons volledig geconcentreerd op afhaal en dat was wel een vrij groot succes. Afhaal gaan we overigens blijven aanbieden. Nu richten we ons volop op de opening. We hebben al verschillende try-outs gehad en zijn dus stilaan aan het warm draaien. De reservaties beginnen ook te komen. Het eerste weekend is al volzet. We zien het volledig zitten om open te gaan.”

Plaats voor 20

In het pand in de Sint-Lambertusstraat was pre-corona nog restaurant Colette gevestigd. Chef-kok Thijs Vervloet opteerde voor de heropening van de horeca echter voor een groter pand en is nu aan de slag op domein De Vijvers in Averbode (Scherpenheuvel-Zichem). In principe tijdelijk tot de zomer van 2021, maar met optie op een permanent verblijf. Aangezien zijn pand in Westerlo lange tijd zou leegstaan, sloot Vervloet een overeenkomst met bevriende chef-kok Jan Decan.

Die laatste opent op termijn een restaurant in Antwerpen, maar dat project liep vertraging op door corona. Intussen kan Decan zijn kookkunsten tijdelijk etaleren in Westerlo. “De tafels staan ver uit elkaar en er is plaats tot 20 personen - het wordt dus geen massabedoening. Het is een klein restaurant, maar dat geeft ons de mogelijkheid om volledig op de klant te focussen zodat zij een diner of lunch of hoog niveau beleven.” Ook de private dining op de bovenverdieping zal meteen geopend zijn. Daar kunnen zes tot twaalf personen in alle rust alleen dineren of vergaderen.

Optimistisch

De toekomst kijkt Jan Decan in elk geval optimistisch tegemoet. “We gaan uit van een positief scenario. Ik vermoed dat ze niet alles opnieuw in lockdown gaan steken. Desnoods verlagen we eens de bezetting of worden de bubbels kleiner, maar tenzij het echt verplicht wordt, ga ik de zaak niet sluiten.”