RECENSIE. Diverso: heerlijk Italiaans voor een iets hoger budget AMK

15 januari 2020

12u00 0 Westerlo In een voormalige bakkerij uit 1936 huist Italiaans restaurant Diverso van chef Eros en gastvrouw Liesbeth. Op de kaart staan verse, huisgemaakte pasta’s en creatieve variaties op Italiaanse klassiekers voor het iets grotere budget. Recent werd de benedenverdieping ingericht tot een Italiaanse foodbar, maar wij testten het restaurant op de eerste verdieping uit, dat stijlvol en hedendaags werd ingekleed.

Allereerst krijgen we een amuse: tartaar van kabeljauw met een crunch van tomaat. Een fris en kruidig hapje, lekker bij ons aperitief: een Crodino met tonic, een lekker en alcoholvrij Italiaans aperitief, en een parelend glas Bellavista, een Italiaanse champagne. Daarna bestellen we ons voorgerecht: vitello tonnato met een ‘emulsie’ van tonijn en traag gegaard kalfsvlees met rucola, en tartaar van tomaat met burrata, geroosterde aubergine en olijf. Twee heel verfijnde bordjes, mooi gepresenteerd. Het kalfsvlees van de vitello tonnato is supermals en de tonijn is heel smakelijk. Met wat frisse rucola erop, is dit een lekkere Italiaanse klassieker. De tartaar van tomaat is ook fris, met wat crunch van mosterdzaad. De combinatie van aubergine met tomaat en burrata is ook geslaagd.

Als hoofdgerecht kiezen we beiden een heerlijk versgemaakte pasta: ik een tagliolini met bottarga (een visspecialiteit), chilipeper en gebakken sint-jacobsvruchten, mijn tafelgenoot kiest ravioli met ricotta en spinazie, artisjok en pecorino. Twee mooie pasta’s met verse kruiden komen onze kant op en je proeft dat dit kwaliteit is. De sint-jacobsvruchten zijn mals en goed afgekruid en de verse pasta is heerlijk met de vissaus, basilicumolie en tomaatjes. De ravioli is ook zeer smakelijk, met heel wat groentjes, een lekkere vulling van ricotta en spinazie en een smeuïge saus erop.

Om af te sluiten nemen we nog een verse muntthee en een dame blanche. De thee komt met een leuk doosje vol zelfgemaakte koekjes, eigenlijk een dessertje op zich en de dame blanche mag er ook wezen. Een goeie kuip chocolade en drie bollen vanille met chocoladeschilfers en wat koekjescrumble onderaan: een mooie afsluiter van onze avond.

Contactgegevens:

Grote Markt 26b, 2260 Westerlo

0498 21 42 89

info@diverso.be

Openingsuren:

Woensdag tot vrijdag van 11:30 uur tot 14 uur en van 18:30 uur tot 21 uur

Zaterdag van 18 tot 21 uur

Prijzen:

Voorgerechten: €22 - €25

Hoofdgerechten: €27 - €39

Nagerechten: €12 - €15

Scores:

Eten: 9/10

Bediening: 8/10

Comfort: 8:10