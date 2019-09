Q-party Westerlo viert vijfjarig jubileum in De Zoerla Wouter Demuynck

26 september 2019

12u25 0 Westerlo Op zaterdag 28 september strijkt de Q-party van radiozender Q-music opnieuw neer in Westerlo. Na de succesvolle edities van de vorige jaren keren Q-dj’s Maarten Vancoillie, Dorothee Dauwe en Bart-Jan Depraetere voor het vijfde jaar op rij terug naar De Zoerla in Zoerle-Parwijs (Westerlo).

In 2015 verscheen Westerlo voor het eerst op de kalender van de Q-party en het werd de afgelopen jaren telkens een schot in roos. “In die mate zelfs dat Q-music geen seconde aarzelde om met de populaire roadshow in 2019 terug te keren naar de parel van de Kempen. Westerlo is inmiddels uitgegroeid tot een vaste waarde in de Q-party jaarkalender”, klinkt het bij de radiozender.

De Zoerla wordt voor de gelegenheid volledig omgetoverd in een Q-music-decor. Deze jubileumeditie kreeg de naam Q-party Club: anders dan op de vorige edities zal de setting intiemer zijn en een clubbeleving brengen. Muzikaal zullen de aanwezigen een brede waaier aan stijlen mogen verwachten. Dj’s Bart-Jan en Maarten brengen hedendaagse danshits mee, Maarten en Dorothee tekenen dan weer present voor het Foute Uur.

Organisator Qoncept vzw verwacht net zoals vorige jaren een vol huis. Vooraf tickets kopen wordt dan ook aangeraden. Alle ticketinfo vind je op www.qpartywesterlo.be. De deuren openen om 21 uur.