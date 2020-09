Productieverhogingen zorgen de komende maanden voor 300 extra banen: ‘Productie bij DAF Trucks zit bijna terug aan het niveau van voor de coronacrisis’

Jurgen Geyselings

12 september 2020

13u40 0 Westerlo Deze week kondigde DAF Trucks aan dat de productie in november zal stijgen tot 192 vrachtwagens per dag. Samen met de eerder aangekondigde verhoging van oktober betekent dit dat er tegen november 300 werknemers zullen bijkomen in Westerlo.

Nadat vrachtwagenbouwer DAF Trucks in Oevel bij Westerlo eerder al aankondigde dat de productie in oktober verhoogd wordt tot 180 vrachtwagens per dag, kondigde de firma vorige vrijdag aan dat er begin november nogmaals een productieverhoging zal plaatsvinden tot 192 afgewerkte trucks per dag.

300 jobs verdeeld over twee maanden

“Deze aangekondigde verhogingen hebben positieve gevolgen voor de tewerkstelling in de fabrieken bij DAF, zowel in Eindhoven als in Westerlo”, weet vakbondsafgevaardigde Davy Baelus (AVC). “ In totaal zullen er tegen het einde van dit jaar in de Oevelse vestiging van de vrachtwagenbouwer 300 extra banen bijkomen. Bij de eerste verhoging van oktober trekt DAF 120 nieuwe krachten aan en bij verhoging in november die nu aangekondigd werd zullen er nog eens 180 extra banen bijkomen.”

Eindhoven vs Leyland

De cabines en assen die in november dagelijks vertrekken in Oevel worden verder verwerkt in Eindhoven (170 stuks) en in het Britse Leyland (22 stuks) tot volledige trucks die klaar zijn voor de vrachtwagenmarkt. Midden maart werd de assen- en cabinefabriek in Oevel nog stilgelegd door de coronacrisis en daalde het aantal gebouwde trucks aanzienlijk. Met de aangekondigde verhogingen is DAF bijna terug op het niveau van voor de corona-uitbraak. In maart van dit jaar, het moment dat COVID-19 toesloeg, lag de productie van vrachtwagens op 200 voertuigen per dag.