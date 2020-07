Pop-uprestaurant Al Sabroso strijkt neer op Kamp C, met Ofyr als blikvanger: “Lege agenda door corona, dus zijn we razendsnel naar alternatieven beginnen zoeken” Wouter Demuynck

15 juli 2020

14u22 0 Westerlo Komende donderdag opent pop-uprestaurant Al Sabroso de deuren op Kamp C, het provinciaal domein op de grens van Westerlo en Olen. In een gezellige setting onder een velumtent kan je er nog tot 15 augustus genieten van gerechten bereid op een Ofyr. Initiatiefnemer van het pop-uprestaurant is Jan Caers, die naast commercieel directeur bij KVC Westerlo ook zaakvoerder is van eventbureau Sesam Events.

Het hoeft geen betoog dat de coronacrisis stevig op de evenementensector heeft ingehakt. Jan Caers richtte eventbureau Sesam Events een tweetal jaren geleden op en had een drukke zomer in het vooruitzicht.

Lege agenda

“We waren heel goed bezig. In juni zouden we bijvoorbeeld op één week tijd normaal gezien een vip-evenement met 400 gasten, een meerdaags sporttoernooi met 3.000 bezoekers, een beurs voor 1.000 mensen en een personeelsfeest voor 600 mensen georganiseerd hebben”, zegt de zaakvoerder van Sesam Events die momenteel ook aan de slag is als commercieel directeur bij voetbalclub KVC Westerlo.

“Corona heeft ervoor gezorgd dat onze mooi gevulde agenda op korte tijd helemaal leeg was. We zijn dan razendsnel naar alternatieven beginnen zoeken, waarvan Al Sabroso er eentje is. Het doet ons vooral ook deugd dat we eindelijk opnieuw kunnen doen waar we goed in zijn, mensen blij maken en hen een toffe beleving aanbieden.”

Velumtent

Het pop-uprestaurant zal zich een maand lang vestigen onder een velumtent op het provinciaal domein van Kamp C. “We waren op zoek naar een unieke locatie. Op Kamp C is er nog nooit zoiets als dit georganiseerd en het is in de regio erg gekend. Het is bovendien een groot toeval dat Kamp C recentelijk nog uitgebreid in het nieuws is geweest met het 3D-geprinte huis. Alles van materiaal en tenten is er ook reeds voorzien - met Kamp C hebben we een heel goede partner gevonden.”

Vuurschaal

Blikvanger van het pop-uprestaurant wordt uiteraard de Ofyr, een grote vuurschaal met gietijzeren ring om op te bakken. “Het wekelijks veranderd menu bevat vooral vlees- en visgerechten, maar een vegetarisch menu kan absoluut ook. Onze chef-kok speelt daar handig op in. Alle gerechten worden achtereenvolgens gemaakt op de Ofyr en nadien naar de verschillende bubbels gebracht, dus mensen hoeven zelf niet aan te schuiven. De setting hebben we gezellig gemaakt door gebruik te maken van loungemateriaal zoals palletmeubels en allerlei kussens. Af en toe laten we ook eens een artiest de revue passeren.”

Reserveren verplicht

Al Sabroso is tussen 16 juli en 15 augustus in eerste instantie enkel geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag. Indien het concept aanslaat, opent het pop-uprestaurant mogelijk ook op woensdag, zaterdag en zondag.

Minimaal drie dagen op voorhand reserveren is verplicht en kan via reservatie@alsabroso.be, de Facebookpagina van Al Sabroso, telefonisch op 0479/60.09.90 of via de website www.alsabroso.be. Groepen of bedrijven zijn ook welkom, maar worden wel onderverdeeld in bubbels van maximaal 15 personen per tafel. Het vaste menu kost 39 euro per persoon.