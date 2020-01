Politie zoekt onbekende(n) die takken op rijbaan stapelt: “Duidelijk opgestapeld om hindernis te vormen” Wouter Demuynck

14 januari 2020

22u19 0 Westerlo In de straat Zandvoort in (Tongerlo) Westerlo heeft een onbekende afgelopen zaterdag een hele hoop takken op de rijbaan gelegd. Het is al de derde keer op enkele maanden tijd dat dat in die straat gebeurt. De lokale politie Zuiderkempen is op zoek naar de dader(s).

De eerste melding van opgestapelde takken in Zandvoort dateert van april 2019. Daarna volgden nog meldingen op 30 december 2019 en afgelopen zaterdag. “Het zijn geen takken die zomaar zijn gaan waaien, ze zijn echt opgestapeld om een hindernis te vormen. We gaan hier zeker extra aandacht aan besteden en zullen ook proberen via de wijkagent informatie in te winnen”, zegt Cris Wandelseck, korpschef van politie Zuiderkempen.

De stapel takken heeft nog geen echte ongevallen veroorzaakt, al heeft een auto wel al lakschade opgelopen door tegen de takken te rijden. Als het toch tot een ongeval komt, gaat het om (on)opzettelijke slagen en verwondingen. Sowieso kan het leggen van een hindernis op de rijbaan een boete tot 350 euro opleveren.