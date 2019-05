Politie verspreidt camerabeelden van verdachte van valse bommelding aan scholen Wouter Demuynck

28 mei 2019

23u45

Bron: Faroek 0 Westerlo Het VTM-opsporingsprogramma Faroek heeft dinsdagavond een uitzending gewijd aan de valse bommelding in Westerlo, Aarschot en Diest die ervoor zorgde dat zo’n 22.000 leerlingen geëvacueerd moesten worden. Het parket heeft camerabeelden vrijgegeven van de verdachte - een man op een fiets - en doet een oproep naar tips en getuigen.

De feiten dateren van 8 mei. Een onbekend persoon had aan de hoofdingang van Veiligheidscentrum de Marly in Westerlo een brief opgehangen waarin de persoon dreigde met een bomaanslag in een school in Westerlo, Aarschot of Diest. Vroeg in de ochtend trof een brandweerman de dreigbrief aan op aanwijzen van twee passanten.

Brief

In de uitzending wordt ook de volledige inhoud van de brief getoond. Die luidt als volgt: “Dit is een waarschuwing dat ik het meen. Ik ben een lone wolf. Ik heb ergens in een school een brandbom en een gasbom met stalen nagels geplaats om 10u deze ochtend gaan ze af (sic). Het is een school in Westerlo, Diest of Aarschot. Zoek het maar uit. En voor de media: codewoord FOX DIE en RED ALERT meedelen.”

Daarop volgde meteen de grootschalige evacuatie van alle 22.000 leerlingen in de drie gemeenten. “Zulke zaken moeten we uiteraard ernstig nemen”, vertelt Danny Kampers van de federale politie Antwerpen. “Temeer was er tijdens de eerste vaststellingen aan het veiligheidscentrum een duidelijke benzinegeur waarneembaar. Er bleek benzine te zijn uitgekapt aan het gebouw. Dan komt er nog bij dat er in de nacht die eraan voorafging hier niet zo ver vandaan (Hovenierstraat, red.) een auto opzettelijk in brand is gestoken, vermoedelijk door dezelfde persoon.”

Fiets

Uiteindelijk kon de politie in geen enkele school een bom aantreffen. Om de dader zo snel mogelijk te vatten, heeft het parket camerabeelden vanop verschillende plaatsen van de verdachte vrijgegeven. Dat het om een lone wolf gaat, lijken de beelden te bevestigen. De verdachte is voor het eerst te zien op beelden om 2.34 uur, wanneer hij door de Boerenkrijglaan richting het centrum van Westerlo fietst. Hij rijdt snel, zonder handen, en met een herenfiets met een vlinderstuur.

Autobrand

Aan het veiligheidscentrum in de Merodedreef filmt de camera boven de hoofdingang de vermoedelijke dader om 3.02 uur met de brief nog in zijn handen. Even later hing hij die brief net onder de camera - en dus buiten beeld - aan de ruit. De verdachte man heeft een blanke of licht getaande huidskleur. Hij draagt een donkere hoodie of een jas met een kap, met een rood logo op de linkerborst, en een rugzak van het merk Richa. Niet veel later, rond 3.20 uur, meldde een bewoner uit de Hovenierstraat dat zijn wagen in brand staat. De brandweer kwam ter plaatse, maar de man slaagde erin om zelf zijn wagen te blussen.

Voetgangerstunnel

Om 3.23 uur merken camera’s de fietsende verdachte op in de Wolfstraat, aan de bovenschool van Sint-Lambertus. Er is te zien hoe hij in zijn rechterhand vermoedelijk een jerrycan vasthoudt. Daarnaast valt op dat zijn schoenen of broek onderaan een fluorescerend detail bevatten. Om de hoek van de school, in de Denis Voetsstraat, wordt de verdachte opnieuw gefilmd. Hij parkeert zijn fiets tegen het gebouw van de turnzaal, vlak tegenover het schoolgebouw. Wat later stapt hij te voet, met de jerrycan nog in de hand, de weg over en verdwijnt hij twee minuten uit beeld. Eenmaal terug, fietst hij om 3.27 uur de voetgangerstunnel in onder de Merodedreef. Dat is meteen ook het laatste beeld waarop de verdachte verschijnt.

“De persoon heeft in het centrum van Westerlo verschillende straten doorkruist”, vervolgt Danny Kampers. “Als iemand die nacht die persoon voor of na het traject (dat op beelden te zien is, red.) heeft zien rijden, zouden we graag hebben dat die contact met ons opneemt.” Ook zijn er nog vraagtekens rond de jerrycan die de man vasthoudt. “We zien de persoon toekomen zonder jerrycan en tijdens het traject van de camerabeelden zien we dat hij in het bezit is van een jerrycan. Het zou dus kunnen dat die jerrycan op het traject is meegenomen. Als iemand vaststelt dat zijn jerrycan gestolen of verdwenen is, zouden we dat ook graag weten.”

Het parket tilt zwaar aan de feiten en wil de verdachte zo snel mogelijk vatten. Wie een vermoeden heeft wie de verdachte is of wie de man die nacht heeft gezien, wordt gevraagd om contact op te nemen met het gratis politie-nummer 0800/30.300 of opsporingen@police.belgium.eu. Ook informatie over de jerrycan en de codewoorden FOX DIE en RED ALERT in de dreigbrief is welkom.