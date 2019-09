Politie vangt bot bij zoektocht naar betrapte inbreker Jef Van Nooten

09 september 2019

In Westerlo is maandagochtend het buurtinformatienetwerk opgestart nadat een bewoonster van Bergveld een inbreker op heterdaad betrapt had. De vrouw zag rond 5 uur ’s ochtends hoe iemand over de kiezelsteentjes van haar oprit wandelde, om vervolgens aan een houten poort te prutsen. De verdachte is gevlucht toen hij werd opgemerkt. De politie startte nog een zoektocht, maar kon de verdachte niet meer aantreffen.