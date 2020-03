Politie pakt vier illegalen op die verstopt zaten in vrachtwagen Wouter Demuynck

31 maart 2020

23u50 0 Westerlo Afgelopen maandag heeft de politie Zuiderkempen vier illegalen uit Eritrea opgepakt die verstopt zaten in een vrachtwagen.

De vrachtwagenchauffeur sloeg alarm toen hij zich had geparkeerd bij een bedrijf in Hulshout. Bij het openen sprong het viertal uit de vrachtwagen en namen ze de vlucht. De politie kon hen na een zoektocht inrekenen.

“De chauffeur kwam met zijn truck uit Italië. Het is nog niet duidelijk waar ze in de truck zijn geklauterd en naar waar ze onderweg waren. Het viertal verkeert in goede gezondheid. Ze werden overgebracht naar het commissariaat van politie Zuiderkempen in afwachting van een beslissing van de dienst Vreemdelingenzaken”, zegt korpschef Cris Wandelseck.