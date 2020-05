Politie legt privéfeestje stil in Westerlo: zes personen krijgen boete Wouter Demuynck

05 mei 2020

13u36 4 Westerlo Ook afgelopen weekend gingen heel wat mensen op de bon wegens inbreuken op de coronamaatregelen. De politie Zuiderkempen heeft sinds het begin van de coronacrisis intussen al 223 processen-verbaal opgesteld voor overtredingen op de maatregelen.

De lokale politie stelde in Herselt vijf processen-verbaal op voor inbreuken op het verplaatsingsverbod, in Hulshout ging het om drie overtreders voor dezelfde feiten. In Westerlo werden zeven processen-verbaal opgesteld voor het verplaatsingsverbod en zes processen-verbaal voor het niet naleven van het samenscholingsverbod.

“Die laatste overtredingen werden vastgesteld naar aanleiding van een melding van een privéfeestje. Tijdens de daaropvolgende controle werden op het gemelde adres zes mensen aangetroffen die aan het feesten waren. Zij werden allemaal op de bon geslingerd”, klinkt het bij politie Zuiderkempen.