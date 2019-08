Pink Panther Philip (37) stapt Dodentocht ten voordele van kankerpatiënten Wouter Demuynck

08 augustus 2019

14u09 0 Westerlo Philip Ver Elst (37) uit Oosterwijk (Westerlo) zal tijdens de Dodentocht een opmerkelijke verschijning zijn. Hij stapt immers mee verkleed als Pink Panther, aangezien hij geld zal inzamelen voor de Bornemse vzw ‘A touch of Rose’ - een welzijnscentrum dat specifiek gericht is op kankerpatiënten.

Philip Ver Elst, die oorspronkelijk uit Morkhoven (Herentals) komt maar sinds een jaar in de Westelse deelgemeente Oosterwijk woont, is niet aan zijn proefstuk toe. Vrijdag staat hij al voor de achttiende keer op rij aan de aftrap van de Dodentocht in Bornem. “Het is eigenlijk begonnen als een uit de hand gelopen studentengrapje. We zouden met 40 man meedoen, maar uiteindelijk waren er maar drie die effectief zijn meegestapt en was ik de enige die de eindstreep haalde (lacht). Zo heb ik die microbe te pakken gekregen.”

Mega Toby

De voorbije jaren heeft Philip al voor verschillende goede doelen gestapt, zoals onder meer Het Felix Project (dat zich inzet voor zwerfkatten), de afdeling palliatieve zorgen van het ziekenhuis in Lier en Tongelsbos, de school voor buitengewoon onderwijs in Tongerlo. “Daarbij verkleedde ik mij ook telkens om zo het goede doel te laten opvallen. Zo stapte ik de Dodentocht al verkleed als Mega Toby, als Robin van Batman en in een Schotse kilt.”

Voor deze editie hult Philip zich in een pakje van de tekenfilmfiguur Pink Panther. De roze kleur verwijst naar de organisatie waarvoor Philip een duit in het zakje doet: A touch of Rose. “Dat is een organisatie uit Bornem zelf. Zij hebben een relaxhuis voor mensen die de ziekte kanker hebben, zodat die patiënten samen met hun familieleden zich daarin even kunnen terugtrekken om eens aan iets anders te denken. Ik ken zelf wel enkele mensen die de ziekte gehad hebben en hersteld zijn. Ik werk ook zelf in een rust- en verzorgingstehuis, waar soms mensen binnenkomen die al jaren kanker hebben. Zo’n begeleiding voor die mensen is heel belangrijk en daarom steun ik hen.” In totaal stappen zo’n 40 wandelaars ten voordele van A Touch of Rose. “Ik ben als enige verkleed als Pink Panther, maar we zijn wel een speciale groep. Zo zal er ook nog iemand meewandelen in brandweerkostuum met perslucht op zijn rug.”

Erg warm

Zo’n pak van Pink Panther kan wel eens erg warm worden tijdens het wandelen. “Ik heb daarom al gezegd tegen de anderen dat ze op de dag zelf een paar gaten knippen zodat ik lucht krijg. In de winter is zo'n pak lekker warm, maar in de zomer is dat een ander paar mouwen (lacht). Vrijdag wordt het 28 graden, dus dat wordt even puffen. De dag erna is het gelukkig maar 23 graden. Het pak heeft wel ook zijn voordelen. ‘s Nacht koelen veel mensen danig af, maar dat probleem ga ik niet hebben.” Op de voorkant van het pak zal ook nog versiering van ‘A Touch of Rose' prijken. Nu al heeft Philip rond de 400 euro ingezameld voor de vzw en daar hoopt hij met de Dodentocht nog eens 400 euro bij te doen.

Elke dag 15 km

Philip zal in elk geval stevig voorbereid aan zijn Dodentocht beginnen. Elke dag wandelt hij namelijk 15 km voor of na zijn shift. “Als ik bijvoorbeeld de late shift heb, sta ik op om 6 uur zodat ik zeker de 15 km kan stappen en daarna nog even kan rusten alvorens ik ga werken. Dat trainingsschema en die ervaring is er met de jaren gekomen. De Dodentocht heb ik altijd uitgestapt, maar de laatste jaren gaat het wel beter. De eerste keer hebben ze mij over de meet moeten leggen, aangezien ik met mijn voeten toen nog aan de andere kant lag (lacht).”