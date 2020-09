Philip veilt truitje van Lierse Kempenzonen voor het goede doel, nu Dodentocht niet kon doorgaan: “Wilde graag opnieuw iets doen voor A Touch of Rose” Wouter Demuynck

14 september 2020

14u22 0 Westerlo De Dodentocht voor het goede doel stappen zat er dit jaar niet in, maar Philip Ver Elst uit Oosterwijk (Westerlo) heeft wel een alternatief gevonden. Door een truitje van Lierse Kempenzonen-speler Nick Kuijlaars te laten veilen kan hij alsnog geld in het laatje brengen voor A Touch of Rose, een welzijnscentrum speciaal voor kankerpatiënten.

Philip Ver Elst zou deze zomer zijn negentiende Dodentocht gestapt hebben als corona geen roet in het eten had gegooid. Zijn deelname koppelt hij telkens aan een goed doel. Vorig jaar stapte Philip bijvoorbeeld in een pakje van Pink Panther ten voordele van de Bornemse vzw ‘A Touch of Rose’, een welzijnscentrum dat specifiek gericht is op kankerpatiënten.

Lierse Kempenzonen

Aangezien Philip dit jaar niet op de traditionele manier geld bij elkaar kon stappen, moest hij het over een andere boeg gooien. “Ik wilde graag opnieuw iets doen voor A Touch of Rose, mijn goed doel van vorig jaar. De trainingspleinen van Lierse Kempenzonen liggen achter mijn woning en ik ben al lang supporter van hen. Vorig jaar had ik al eens een shirtje, van Frédéric Frans, laten veilen bovenop mijn sponsorgeld en dat was met een opbrengst van 750 euro een succes.”

Van de materiaalmeester van de club kreeg Philip dit jaar het truitje van de Nederlandse aanvaller Nick Kuijlaars. “Ik heb hem op Facebook opgezocht en gevraagd of ik zijn shirtje mocht veilen, aangezien dat toch iets persoonlijks is. Hij vond dat geen probleem en stelde zelfs voor om in zijn woonplaats Geldrop ook iets te doen voor het goede doel. Dat zou ik wel mooi vinden.”

Echte supporter

Een bepaald streefbedrag legt Philip zich niet op. “Ik ga het shirt via Facebook proberen aan de man te brengen, want ik wil dat het bij een echte Lierse-supporter terecht komt. Hoe hoger het bedrag, hoe beter natuurlijk. Het zou me heel blij maken als ik opnieuw 750 euro bij elkaar krijg, maar ook 250 zou al een mooi bedrag zijn.”

Wie een bod wil doen, kan best met Philip Ver Elst contact opnemen op Facebook. Dat kan nog tot ongeveer 24 september.