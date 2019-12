Perle d’eau is schoonheidssalon van het jaar: “Te vergelijken met het krijgen van drie Michelinsterren” Wouter Demuynck

08 december 2019

13u16 0 Westerlo Het Westelse medisch-esthetisch centrum Perle d’eau, gelegen in de Polderstraat, heeft de prijs van schoonheidssalon van het jaar gewonnen.

In het kasteel van Brasschaat organiseerden Sonar Media en beroepsvereniging voor de derde keer de uitreiking van schoonheidsspecialiste en schoonheidssalon van het jaar. Perle d’eau mocht de felbegeerde titel van ‘Beste schoonheidssalon van het jaar 2020' in ontvangst nemen.

“Hoogste bekroning”

“Als schoonheidssalon is dit de hoogste bekroning, je kan dit vergelijken met het verkrijgen van drie Michelinsterren”, reageert zaakvoerster Tamara Van Beethoven. “Alles is begonnen met een jong meisje met een grote droom. Vandaag is Perle d’eau niet meer mijn verhaal, maar het verhaal van een gans Perle d’eau-team. Iedereen heeft zijn specialisaties, ik noem ze dan ook mijn toppers.”