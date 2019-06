Oversteekplaats Zoerledorp krijgt dit najaar signalisatie Wouter Demuynck

03 juni 2019

13u27 1 Westerlo Raadslid Bert Wellens (N-VA) kaartte op de gemeenteraad aan dat er snel werk moet gemaakt worden van een veiligere oversteekplaats tussen Zoerledorp en de Oude Zoerlebaan in Zoerle-Parwijs (Westerlo). Volgens schepen van Mobiliteit Kristof Welters (CD&V) worden werken daaromtrent dit najaar uitgevoerd.

De oversteekplaats tussen Zoerledorp en Oude Zoerlebaan wordt vaak gebruikt door schoolgaande kinderen om de ring over te steken en het is eveneens een verbinding tussen knooppunt 83 en 85 van het fietsknooppuntennetwerk. “Het ligt dan ook vaak op fietsroutes van gepensioneerden en wielertoeristen”, stelt raadslid Bert Wellens (N-VA).

“Naar aanleiding van een dodelijk ongeval twee jaar geleden werden de eerste stappen gezet om de verkeerssituatie hier te verbeteren. Tot nog toe is er nog geen enkele signalisatie aangebracht. Daarom stellen we voor om signalisatie zoals bij de oversteek tussen Stippelberg en Zoerleberg, wat een gelijkaardige situatie is, aan te brengen. Het gaat dan om een gele fietsstrook of een blokkenmarkering, haaientanden en een punctuele verlichting (galgpaal, red.) die aan de Stippelberg momenteel ook nog ontbreekt.”

Aangezien Zoerlering een gewestweg is, moet er steeds overlegd worden met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). “Ik heb onlangs het antwoord van AWV het antwoord gekregen dat die werken nog altijd niet aanbesteed zijn”, aldus schepen van Mobiliteit Kristof Welters (CD&V). “We hopen dat ze dit najaar kunnen uitgevoerd worden.” In de toekomst zal ook Stippelberg een galgpaal krijgen.