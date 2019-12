Ovens van 5 ton worden met gigantische kraan geleverd bij Bakkerij Belmans Wouter Demuynck

27 december 2019

18u42 0 Westerlo Een gigantische kraan van 500 ton heeft vrijdagochtend op een spectaculaire manier twee ovens van 5.000 kg afgeleverd bij Bakkerij Belmans in de Boerenkrijglaan in Westerlo. Voor dat huzarenstukje was de straat van 5 uur ‘s ochtends tot 12 uur ‘s middags afgesloten, aangezien de kraan de hele rijbaan in beslag nam.

De Wijnegemse firma Kranen Michielsens kwam vrijdagochtend ter plaatse met de grootste kraan in haar gamma - een exemplaar van 500 ton - om de twee ovens van 5 ton over de huizen achter de bakkerij te hijsen, zo’n 60 meter verder. De twee ovens werden met de grootste precisie achteraan de bakkerij geplaatst op gepolierde beton. Door de buitenmuur weg te nemen, konden beide ovens naar binnen gereden worden.

Tijdswinst

Een hele klus, maar volgens bakker Wim Belmans was het de beste oplossing. “Als ik de ovens ter plaatse in de bakkerij had laten bouwen, zou dat vier weken duren per oven. Nu heb ik ze in de fabriek laten bouwen en kan ik binnen de twee weken al terug open als alles aangesloten is. Dat levert dus serieuze tijdswinst op. De nieuwe ovens maken gebruik van een speciale techniek en zijn groter, want er passen 320 broden in één oven.”

“Het hijsen is toch wel redelijk spectaculair. Voor de Luxemburgse firma Hein, die de ovens maakte, is het de eerste keer in België dat ze met zo'n kraan werken.”